Periodista colombiano arremete contra la selección de Colombia y Néstor Lorenzo tras empate con Perú: "Jugamos a nada"

El ambiente en el estadio Metropolitano de Barranquilla se tornó tenso al finalizar el empate 0-0 entre Colombia y Perú, cuando los hinchas locales expresaron su descontento con abucheos mientras los jugadores se dirigían al vestuario. Este resultado no solo impidió que la selección colombiana asegurara su clasificación al Mundial de 2026, sino que también profundizó la preocupación por el bajo nivel de juego del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

A pesar de mantener una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, la selección de Colombia ha dejado escapar victorias clave, lo que ha generado inquietud tanto en la afición como entre los analistas deportivos. Colombia se mantiene en la sexta posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 puntos, empatada con Uruguay, pero la diferencia con los equipos que ocupan los puestos inferiores se ha reducido, lo que obliga a la Tricolor a considerar la posibilidad de disputar el repechaje para asegurar su presencia en el próximo Mundial.

Periodista colombiano arremete contra su selección por el empate con Perú

Las críticas hacia el rendimiento del equipo y las decisiones tácticas de Néstor Lorenzo no se hicieron esperar. El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, en su análisis para RCN, destacó que Colombia no mostró un planteamiento claro y que la selección jugó sin una idea definida. Vélez apuntó que Lorenzo cometió un error al no elegir a los jugadores correctos y al realizar cambios demasiado tarde durante el partido. Estas observaciones reflejan la frustración por la falta de identidad futbolística del equipo colombiano. "Jugamos a nada", expresó molesto.

A pesar de las críticas, Vélez resaltó la destacada actuación del arquero Kevin Mier, quien debutó como titular en el partido contra Perú. El comentarista expresó que, si no fuera por Mier, Colombia podría haber sufrido una derrota, haciendo hincapié en la importancia del arquero para evitar un golpe mayor.

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez arremetió contra Néstor Lorenzo tras el empate. Foto: X de Carlos Antonio Vélez

Hubo una supuesta pelea en el vestuario de la selección colombiana

En cuanto a los rumores que surgieron sobre una posible pelea en el vestuario tras el empate, Vélez se refirió a la presunta discusión interna dentro del equipo. Según su análisis, Jhon Jader Durán fue uno de los principales involucrados, con confrontaciones que comenzaron durante el primer tiempo del encuentro. Vélez también mencionó que la autoridad de Néstor Lorenzo sobre el plantel se ha visto afectada por la falta de carácter de algunos jugadores, lo que ha generado un ambiente de inseguridad dentro del grupo. Sin entrar en detalles, el comentarista hizo alusión a un incidente en el vestuario y al ambiente conflictivo en el hotel de concentración del equipo.

La situación de Colombia en las eliminatorias sigue siendo delicada, y el equipo se prepara para los próximos encuentros, con la esperanza de asegurar su clasificación al Mundial 2026.