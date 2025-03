André Carrillo consigue un nuevo título para su carrera: junto a Corinthias consiguió el trofeo del torneo Paulista. Luego de su excelente participación en la selección peruana, la 'culebra' se sumó al equipo brasileño para disputar el partido de vuelta ante Palmeiras. Aunque este último quedó igualado sin goles, el duelo de ida sirvió tras el triunfo por 1-0.

A raíz de ello, el seleccionado nacional no dudó en brindar declaraciones a la prensa brasileña y responderle a las personas que en algún momento lo criticaron por su bajo nivel, tanto en su club como en La Bicolor. André Carrillo fue respetuoso y resaltó que cuando escuchaba esos comentarios, él solo trataba de enfocarse en seguir mejorando.

André Carrillo responde a las críticas tras ganar con Corinthias

"Agradecido, ¿no? Desde un comienzo cuando llegué, poca gente creyó en mí, eso lo tenía claro. Lo único que me enfoqué fue hacer mi trabajo y aportar lo que el equipo necesitaba en ese momento. En el poco tiempo que estoy aquí, siento que he sido muy querido no solo por la hinchada, sino por mis compañeros. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró a la prensa brasileña, André Carrillo.

El post de Instagram de Carrillo tras salir campeón en Brasil

Por medio de sus redes sociales, la 'Culebra' compartió un conmovedor mensaje tras obtener el anhelado título, dejando claro que seguirán luchando por más trofeos. “Fueron años de perseverancia, esfuerzo y dedicación, pero hoy dejamos nuestra huella en la historia. Este logro es para la apasionada hinchada, para cada compañero que dio todo en el campo y para quienes siempre creyeron. Ser parte de los Corintios significa nunca rendirse, nunca dejar de luchar. Gracias a todos los que hicieron posible este camino. ¡Esto es 1 Corintios! ¡Vamos por más victorias!”, expresó.

André Carrillo con el trofeo Paulista de Brasil. Foto: X

¿Qué le falta a Carrillo para superar a Pizarro en títulos?

André Carrillo alcanzó su décimo sexto título internacional tras su reciente triunfo en Brasil, consolidándose como uno de los futbolistas peruanos más exitosos en el extranjero. Este logro lo deja a tan solo tres títulos de Claudio Pizarro, quien lidera este prestigioso ranking con un total de 19 trofeos fuera de Perú. Cabe recordar que el 'Bombardero de los Andes', una figura icónica del fútbol, se retiró de las canchas en 2020.