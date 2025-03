André Carrillo sigue con las buenas noticias en su carrera. El futbolista peruano fue catalogado como el mejor centrocampista del torneo Paulista luego de que Corinthias saliera campeón en Brasil. El reconocimiento no fue solo de palabras, ya que la 'culebra' recibió un trofeo que quedará en su vitrina por su gran rendimiento entre todos los equipos.

La 'Culebra' suma otro hito destacado en su carrera con el Corinthians. El pasado jueves 27 de marzo, el equipo conocido como el Timao logró coronarse campeón del Torneo Paulista tras empatar 0-0 contra Palmeiras. Este logro fue posible gracias al triunfo por 1-0 obtenido en el partido de ida, con un gol decisivo de Yuri Alberto.

André Carrillo y sus declaraciones sobre las críticas que recibió

El internacional peruano no vaciló en ofrecer declaraciones a los medios brasileños y responder a quienes lo cuestionaron en el pasado por su desempeño, tanto en su club como con La Bicolor. Con respeto, André Carrillo subrayó que, al escuchar dichas críticas, su única respuesta era concentrarse en trabajar y mejorar continuamente.

"Agradecido, ¿no? Desde un comienzo cuando llegué, poca gente creyó en mí, eso lo tenía claro. Lo único que me enfoqué fue hacer mi trabajo y aportar lo que el equipo necesitaba en ese momento. En el poco tiempo que estoy aquí, siento que he sido muy querido no solo por la hinchada, sino por mis compañeros. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró a la prensa brasileña, André Carrillo.

¿Cuántos títulos tiene André Carrillo y a que peruano podría superar?

Con su reciente conquista en Brasil, André Carrillo alcanza los 16 títulos internacionales a lo largo de su trayectoria. De esta forma, se posiciona a tan solo tres coronas de Claudio Pizarro, quien encabeza este prestigioso ranking. Según el portal ‘Son datos no opiniones’, el ‘Bombardero de los Andes’ acumuló un total de 19 títulos fuera de Perú antes de retirarse del fútbol profesional en 2020.

André Carrillo, una pieza clave en el Corinthians, ha logrado superar a otras figuras emblemáticas del fútbol peruano en el ranking de títulos internacionales. Entre ellos se encuentran Jefferson Farfán, quien ocupa el tercer puesto con 12 campeonatos y se retiró en 2022, y Paolo Guerrero, cuarto en la lista, quien acumula 11 títulos y se encuentra próximo a finalizar su carrera.