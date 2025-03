El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció sobre la continuidad del técnico Guillermo Farré tras la reciente derrota del equipo celeste en Arequipa. Aseguró que el receso del torneo será clave para mejorar el rendimiento del plantel.

La derrota por 1-0 ante Melgar dejó a Sporting Cristal en una situación complicada en el Torneo Apertura, lo cual ha generado preocupación entre los hinchas y cuestionamientos hacia el entrenador. Sin embargo, Zevallos se mostró firme en su apoyo a Farré y destacó la importancia de la continuidad en este momento del campeonato.

¿Qué dijo Gustavo Zevallos sobre continuidad de Farré en Sporting Cristal?

Gustavo Zevallos fue claro al abordar la situación de Farré y afirmó que no se contempla su despido. “En lo absoluto. Se ha jugado la quinta fecha, en una ciudad de altura y contra un equipo que está jugando la Copa Libertadores. El resultado no es el ideal, pero no era lo justo”, expresó en entrevista con el medio 'Entre bolas'.

En medio de un ambiente tenso, el director deportivo enfatizó que el equipo tiene la capacidad de corregir errores y mejorar su desempeño. “Tenemos algunos días. Nos cae importantísimo esta parada (por los partidos de la selección peruana) porque es momento de corregir y mejorar todo”, añadió.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por la Liga 1 2025?

Sporting Cristal volverá a la acción en tres semanas, cuando enfrente a Deportivo Binacional en el Estadio Alberto Gallardo. Este partido será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura, y aunque aún no se ha confirmado la fecha, los hinchas podrán seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 MAX, disponible en diversas plataformas de televisión y streaming, lo que permitirá a los aficionados disfrutar del compromiso desde sus hogares.