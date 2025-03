El pasado martes 4 de marzo, Alianza Lima se impuso por 2-1 a Deportes Iquique en el primer partido de la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Los íntimos ganaron en Chile con goles de Hernán Barcos y Eryc Castillo, y llegan con una mínima ventaja a Matute, donde cerrarán la llave el próximo martes 11. Tras el encuentro, Miguel Ramírez, entrenador de los Dragones Celestes, habló en conferencia de prensa y aseguró que fue un partido muy disputado.

Asimismo, el estratega chileno elogió a Jesús Castillo, Renzo Garcés y Carlos Zambrano. Ramírez señaló que estos jugadores le dieron equilibrio a Alianza Lima.

DT de Deportes Iquique destacó a 3 jugadores de Alianza Lima tras derrota

"Primero felicitar al equipo de Alianza Lima porque fue un partido muy bien jugado. Alianza es un equipo fuerte, siento que el oficio que mostraron les permitieron marcar esa diferencia. Futbolísticamente siento que después de los diez minutos, cuando pudimos jugar y pasó el nerviosismo del inicio, pudimos jugar, tuvimos la posibilidad de elaborar. (...) En el segundo tiempo siento que al adelantar más nuestras líneas, Alianza esperó para contraatacarnos y la experiencia de los centrales, la experiencia del volante de contención, Castillo, Garcés y Zambrano, pienso que fueron importantes para mantener ese equilibrio en Alianza Lima", declaró en rueda de prensa.

Miguel Ramírez manifestó que lo que mejor le dio resultado a su equipo fue la elaboración por un sector y la profundización por el otro, por lo que de esa forma tratarán de hacerle daño al equipo de Néstor Gorosito para la vuelta.

"Nosotros con la elaboración tratamos de apurar por un sector para poder profundizar por el lado contrario. Es así cómo pudimos marcar un gol, que no nos alcanzó, pero siento que hicimos un gran partido. Hubo una entrega total. Esto nos deja con esa sensación de que tenemos que jugar a este ritmo e intensidad. Lo podemos hacer", precisó.

DT de Deportes Iquique tras partido ante Alianza Lima: "Nos empezamos a salir del partido"

En otra parte de la rueda de prensa, el técnico de 54 años fue enfático en señalar que su equipo le comenzó a dar importancia a faltas y ese tipo de situaciones, lo que generó que se salieran del partido, algo que en la Copa Libertadores los puede perjudicar.

"Yo creo que el oficio marcó la diferencia en este partido. Hay detalles en los que muchas veces uno no tiene que ponerle el foco, porque le dimos mucha importancia a situaciones de cobro, nos empezamos a salir del partido por cobros que no fueron, hubo un posible penal. No te puedes desconcentrar, la Copa Libertadores es así, los que hemos jugado este tipo de campeonatos sabemos que no te puedes salir del partido. Cuando ves que hay injusticias muchas veces dejas de hacer el trabajo que vienes haciendo. Esto es experiencia", acotó.