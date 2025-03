Alianza Lima se impuso a Sporting Cristal con un marcador de 2-1 en un intenso encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El equipo rimense abrió el marcador gracias a un autogol de Jhoao Velásquez. No obstante, los dirigidos por Néstor Gorosito lograron revertir la situación con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

Más allá del triunfo de los victorianos, la cual los ubica en el tercer lugar del certamen, hubo un episodio polémico que fue muy comentado desde diversos sectores. En el complemento, los jugadores de Alianza reclamaron un penal en contra el atacante Cantero.

Audios VAR revelan por qué no cobraron penal para Alianza Lima

A través de su canal de YouTube, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) difundió el diálogo entre los árbitros y correspondiente revisión de la jugada. En ese sentido, el VAR le dio la razón al juez principal y consideró que el empujón del defensa de Sporting Cristal no tiene la fuerza necesaria para incomodarlo.

"Al minuto 66, tras un saque de meta del equipo azul, se genera un contraataque con un pase largo, donde un jugador atacante controla el balón e ingresa al punto penal y remata a portería. El portero logra controlar el balón, por lo que el árbitro sanciona saque de esquina. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, determina que es una acción propia del juego y que no es un contacto con la fuerza suficiente para derribar al atacante. Con esto confirma la decisión de campo", explicó en el inicio el locutor el video.

Al momento de analizar la acción, el encargado del VAR remarcó que el brazo de Romero no llega a tumbar a Cantero: "No hay falta. Ese brazo no lo tumba, Michael. Si es que te reclaman el brazo". Por su parte, el AVAR respaldó esta postura e indicó que "hay un contacto, pero no es suficiente para incomodarlo al patear".