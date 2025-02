Alejandro Restrepo, el exentrenador de Alianza Lima, comparte sus impresiones sobre su corta estadía en el club blanquiazul en la Liga 1 2024. En una reciente entrevista, el actual director técnico de Independiente Medellín lamentó no haber alcanzado los objetivos esperados y se autocalificó con una nota desaprobatoria.

Restrepo, quien dirigió a Alianza Lima en el primer semestre del 2024, se vio obligado a dejar el cargo tras una serie de resultados negativos que culminaron en su salida al inicio del Torneo Clausura. A pesar de la brevedad de su gestión, el entrenador colombiano valora positivamente la experiencia de competir a nivel internacional con el club peruano.

Un paso fugaz, pero significativo paso por Alianza Lima

El paso de Alejandro Restrepo por Alianza Lima fue breve, pero no exento de aprendizajes. En su evaluación, el técnico destacó la importancia de haber competido en la Copa Libertadores, una experiencia que siempre había anhelado. "La verdad fue una experiencia espectacular, siempre como club y como grupo, estando en Copa Libertadores, nos queda esa sensación de recorrer estadios y competir a ese nivel siempre lo había buscado”, expresó.

El contacto para unirse al cuadro íntimo se dio de manera inesperada, lo que llevó al entrenador a aceptar la propuesta sin dudar. "Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular", comentó.

Un balance autocrítico de Alejandro Restrepo sobre su paso por Alianza Lima

Al reflexionar sobre su desempeño, Restrepo no escatimó en autocrítica. Se calificó con un 5 en lo personal y profesional, y un 3 o 4 en lo deportivo, reconociendo que en un club de la envergadura de Alianza Lima la expectativa es conseguir el título. "Uno sabe que cuando está en un equipo grande, el deber es ser campeón", afirmó.

El entrenador de 43 años también destacó que el equipo mostraba un buen funcionamiento y que, de haber tenido más tiempo, podría haber logrado mejores resultados. "El club tenía esa ilusión y en el tiempo que estuvimos, no pudimos lograrlo. Obviamente que uno hubiese querido tener un poco más de tiempo porque el equipo venía bien encaminado, mostraba un funcionamiento muy aceitado", concluyó.