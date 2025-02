A pesar de que en la previa el Corinthians de André Carrillo era favorito para superar sin problemas a la Universidad Central de Venezuela por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el conjunto llanero sorprendió y empató 1-1 con el Timao. Este resultado despertó las críticas de los hinchas brasileños, quienes exigieron a sus jugadores que "regresen de vacaciones" por las pocas ganas que mostraron en su debut en el torno Conmebol.

Ante esa situación, el autor del gol de Corinthians, el peruano André Carrillo, en declaraciones al ras de cancha tras el pitazo final del duelo en el Estadio Olímpico de la UCV, respondió a los aficionados tras las duras críticas. Aunque el resultado final dejó un sabor amargo en la 'Culebra', significó su primer tanto con la camiseta del Timao.

André Carrillo y su respuesta a hinchas que criticaron a Corinthians por empate en Libertadores

En entrevista para el medio 'Central do Timao', el peruano expresó su descontento por el marcador y por el estado de la cancha, pero manifestó su confianza en clasificar en casa. Asimismo, respondió a los cuestionamientos de los hinchas, quienes dijeron: "Vuelvan de las vacaciones, dejen las ferias".

"Está claro que el resultado no era lo que buscábamos. Pero ya está, no hay que pensar en el pasado, sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y ahora toca darlo todo en casa, donde sabemos que somos fuertes y esperaremos a UCV. La cancha estaba igual para los dos equipos, no hay excusa. Claramente, no estaba bien, pero no es una excusa. (...) Es normal (críticas de la afición del Timao), están molestos porque no ganamos, es parte de un equipo grande que tenga esa exigencia y sabemos que tenemos que dar más y hacerlo mejor", afirmó.

André Carrillo debutó en la Copa Libertadores con Corinthians. Foto: Corinthians/X

André Carrillo y sus palabras tras su primer gol con Corinthians

La 'Culebra' abrió el marcador en el minuto 35 del duelo por Copa Libertadores tras una magnífica asociación con el neerlandés Memphis Depay. Sin embargo, con un autogol de Joao Pedro empató la UCV. Con relación a su tanto, contó que se siente contento, pero es consciente de que debe mejorar su cuota goleadora.

“Feliz por eso. Claramente, estoy aquí para ayudar al equipo. Tengo que anotar más goles, dar más asistencias y es parte de. Ojalá que sea el primero de muchos", detalló.