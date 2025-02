Sin duda, el plantel de Universitario se debilitó con la salida de Rodrigo Ureña, que cambió de aires y arribó a Belgrano de la Liga Profesional Argentina. Esta decisión del volante chileno sorprendió no solo a Fabián Bustos, sino también a los hinchas cremas por su importancia en el esquema de la 'U'. Sin embargo, Erick Delgado, exarquero de la selección peruana, no se hizo drama y minimizó su salida con una curiosa comparación con el uruguayo Federico Valverde de Real Madrid.

La reciente transferencia del 'Pitbull' se concretó a pocos días del cierre del libro de pases en el fútbol argentino, con un monto de desvinculación de US$600.000. A pesar de los intentos de Universitario por retenerlo, el jugador optó por darle un nuevo aire en su carrera profesional y arribar a Belgrano, club en el cual será compañero del peruano Bryan Reyna.

Erick Delgado sobre salida de Rodrigo Ureña de la 'U': "No se va Federico Valverde"

En el programa 'L1 radio', el 'Loco' defendió la decisión de Ureña y destacó su profesionalismo al asegurar que su llegada a Argentina no debería ser motivo de preocupación para los hinchas. Además, mencionó a un jugador de Real Madrid para fortalecer su punto de vista.

“Voy a ser siempre projugador, pero no se está yendo (Federico) Valverde, muchachos. Se va a una mejor liga, qué bueno, cumplió con su contrato. Vino y jugó los 2 años, salió campeón, pagó su contrato y se va a otro lado mejor. Que bueno por él, que vaya”, manifestó.

Rodrigo Ureña salió bicampeón en su paso por Universitario. Foto: Universitario/X

La salida de Ureña y su impacto en Universitario

La partida del mediocampista chileno dejó un vacío en el medio campo de la 'U', equipo en el que se había consolidado como un jugador clave en la consecución del bicampeonato crema. En ese sentido, Delgado enumeró las posibles alternativas que el club tiene para cubrir su ausencia. A pesar de la incertidumbre, confía en que Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra pueden asumir el rol que deja el 'Pitbull'.

“Murrugarra va a jugar de '5', no tiene nada que ver con Ureña. Tendría que ser Calcaterra. Yo creo que cuando hicieron dupla lo han hecho bastante bien. En año pasado no pasó zozobra la ‘U’ por eso. No vas a conseguir un jugador de nivel ahora”, aseveró el 'Loco'.

Rodrigo Ureña y sus primeras palabras tras confirmarse que no seguirá en Universitario

El ahora exjugador de Universitario afirmó que no fue una decisión sencilla optar por dejar la 'U', ya que él y su familia se han sentido muy cómodos desde que llegó en el 2023. Asimismo, dejó las puertas abiertas para un posible regreso en el futuro.

"La verdad estoy contento por este paso en mi carrera. A la vez estoy agradecido a lo que ha sido Universitario conmigo y mi familia, fueron siempre muy respetuosos, me dieron su cariño. Hoy estuve despidiéndome de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes. Estuve con Ferrari también agradeciéndole su gestión. Desde que llegué al club su gestión fue buena. Me voy agradecido, contento y con las puertas abiertas. Fue un día lleno de emociones, especial, porque no es fácil despedirse de un club que ha sido mi casa. Yo me preocupé de dar lo mejor de mí, de entregar el máximo y no bajar los brazos, ese es el espíritu de la institución", declaró.

Rodrigo Ureña y su fuerte motivo para dejar Universitario

En el programa de 'Campeonísimo' de PBO, el periodista Gustavo peralta brindó detalles de la salida de Ureña de tienda crema y mencionó que una de las razones para su decisión fue llamar la atención de Ricardo Gareca para que lo convoque a la Roja. Como se sabe, en la liga argentina tendría mayor exposición que en el campeonato peruano.

"Sí, por un tema de dinero y también por un tema deportivo si se puede decir así porque considera Rodrigo Ureña que, estando en el fútbol argentino, en un club que no va a jugar copa internacional, pero que está en una liga como la argentina le va a dar, tal vez, esa posibilidad de estar en la selección chilena porque en Perú no lo logró", detalló.