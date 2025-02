El volante uruguayo Pablo Ceppelini se convierte en uno de los fichajes más destacados de Alianza Lima para la temporada 2025, tras firmar un contrato que lo vincula al club hasta 2026. Su llegada ha generado grandes expectativas entre los hinchas, quienes esperan que su talento brinde un impulso significativo al equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Erick Delgado, exguardameta de Sporting Cristal, no escatimó en elogios hacia Ceppelini, y lo comparó con el reconocido Mayer Candelo. La motivación en el equipo blanquiazul es palpable, especialmente tras su reciente victoria en un amistoso internacional, lo que augura un buen inicio en la competencia continental.

Erick Delgado elogia a Ceppelini

Erick Delgado, en su intervención en 'L1 Radio', destacó las cualidades de Ceppelini, y afirmó que “es un '10' mismo Mayer Candelo”. Esta comparación resalta la calidad del nuevo fichaje, quien ha demostrado su valía en el fútbol uruguayo y en otras ligas internacionales.

Delgado, quien ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Candelo, subrayó que Ceppelini tiene habilidades que son difíciles de encontrar en otros jugadores. "Sinceramente tiene cosas que así nomás no las ves, y jugué con el, no es que me lo contaron", agregó.

El impacto de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Con un pasado en clubes de renombre, Ceppelini se perfila como una pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito. Su habilidad y visión de juego lo han llevado a ser considerado uno de los mejores refuerzos de la temporada.

La llegada de Pablo Ceppelini a Alianza Lima ha sido recibida con entusiasmo por parte de la afición. El mediocampista uruguayo, que ha tenido una carrera destacada en varios clubes internacionales, promete aportar su experiencia y calidad al equipo. Su capacidad para crear jugadas y su visión de juego lo convierten en un jugador fundamental para el esquema de Gorosito.

Trayectoria profesional de Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini ha tenido una carrera diversa, jugando en varios países y ligas. Su trayectoria incluye clubes como Peñarol en Uruguay, Cagliari en Italia, y Atlético Nacional en Colombia, entre otros. Esta experiencia internacional le ha permitido desarrollar un estilo de juego versátil y adaptarse a diferentes contextos futbolísticos, lo que será un gran aporte para Alianza Lima en su búsqueda de éxito en la Copa Libertadores y la Liga 1.

Expectativas para la temporada 2025

Con la incorporación de Ceppelini y el respaldo de un equipo motivado, Alianza Lima se prepara para enfrentar el desafío de la temporada 2025. La afición espera que el equipo no solo compita, sino que también logre avanzar en la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a Nacional de Paraguay en la fase inicial. La combinación de talento y experiencia en la plantilla podría ser la clave para alcanzar los objetivos propuestos.