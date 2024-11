Este lunes 11 de noviembre, Ricardo Gareca sorprendió al convocar a Arturo Vidal a la selección chilena para los duelos contra Perú y Venezuela por las Eliminatorias 2026. Tras ello, el periodista de ese país Herman Chanampa reveló los motivos por los que el 'Tigre' decidió incluir al volante de Colo-Colo de último momento.

¿Por qué Ricardo Gareca convocó a Arturo Vidal?

En una entrevista para L1 Max, Herman Chanampa manifestó que Ricardo Gareca convocó a Arturo Vidal porque necesitaba un jugador capaz de marcar goles y que sea líder de la selección chilena.

"Gareca necesitaba a Vidal. No ha ganado un partido con Chile, no le fue bien en la Copa América, no ha marcado goles, no tiene líderes. Gareca nunca le cerró las puertas a Vidal ni a nadie. Ahora la responsabilidad será de Vidal. Gareca no tiene margen, entonces convoca a Arturo Vidal y vamos a ver si Chile cambia ante Perú", señaló.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por eliminatorias?

El esperado encuentro entre Perú y Chile, conocido como el Clásico del Pacífico, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de noviembre, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (horario chileno). Este cotejo se disputará en el Estadio Monumental de Ate y contará la transmisión de ATV, América Televisión y Movistar Deportes para todo el territorio nacional. Además, puedes seguir todas las incidencias del partido a través de la web de La República Deportes.

Lista de convocados de la selección chilena