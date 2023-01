[Vía Televen] ¿Cuándo juegan Venezuela vs. Uruguay EN VIVO por el Sudamericano sub-20?

Venezuela vs. Uruguay EN VIVO se enfrentan este martes 24 de enero, en el estadio Palmaseca, por la jornada 3 del grupo B en el Sudamericano sub-20 2023. El encuentro arranca a las 5.00 p. m. (hora peruana), 6.00 p. m. (hora venezolana), y 7.00 p. m. (horario uruguayo), por la señal del canal Televen. Para que no te pierdas este partido, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Venezuela vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Martes 24 de enero ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Venezuela), 7.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Palmaseca ¿En qué canal? Televen

Tras perder un duelo clave en la lucha por clasificar al hexagonal final en su debut, la selección venezolana está obligada a no tropezar nuevamente cuando se mida a Uruguay, que viene de ganar en la fecha 1 y se perfila como uno de los favoritos para avanzar de fase.

La Vinotinto se vio sorprendida por Bolivia, que le jugó un partido correcto y la venció por 1-0. La Celeste, en cambio, no tuvo piedad con Chile, selección a la cual le encajó tres goles por obra de Fabrizio Díaz, Luciano Rodríguez y Sergio García.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Uruguay?

México (centro): 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Uruguay?

Argentina: TyC Sports

Colombia: Caracol TV

Ecuador: DSports

Perú: DSports

Uruguay: Dexary

Venezuela: Televen.

¿Cómo ver Venezuela vs. Uruguay ONLINE?

Si no quieres perderte del duelo Venezuela vs. Uruguay por internet, puedes sintonizar diversos servicios de streaming dependiendo del país en el que te ubiques (DGO, TyC Sports Play, Caracol Play, etc). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas vías, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Televen para ver Venezuela vs. Uruguay?

Para ver el Venezuela vs. Uruguay por la señal de Televen, sintoniza el canal 10 de la televisión abierta en Caracas. Por cable, puedes encontrar la emisora en los canales 22 y 1022 (HD) de Inter.