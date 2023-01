Paolo Guerrero y el duro cruce con los hinchas de Alianza: así reaccionó la prensa argentina

Paolo Guerrero sonó en muchas ocasiones en 2022 para vestirse de blanquiazul; sin embargo, el futbolista peruano decidió seguir su carrera en el fútbol del exterior. Tras ello, el ‘Depredador’ se ganó el rechazo de un gran sector de la hinchada íntima, quienes querían verlo jugar al lado de Jefferson Farfán. En la actualidad, está a punto de fichar por Racing de la liga argentina.

En medio de todos esos rumores, un hincha de la escuadra victoriana le comentó en Instagram. “¿Racing? Paolo, era Alianza”, dijo el usuario. El máximo goleador histórico de la Bicolor aprovechó la oportunidad para manifestarse al respecto: “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”.

Comentario de Paolo Guerrero. Foto: captura de Instagram

Cuando parecía que era la única respuesta del jugador, horas después un usuario indicó que Paolo Guerrero le escribió en Instagram. “O sea a otros jugadores sí, pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club. El hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza”, escribió el exfutbolista de Flamengo.

Mensaje de Paolo Guerrero. Foto: captura de Instagram

Tras ello, el diario Olé indicó que el delantero de la Blanquirroja “estaba en el ojo de la tormenta” por el cruce que tuvo con los aficionados íntimos.

Paolo Guerrero no aceptó la cláusula de Alianza Lima