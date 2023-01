Víctima de la presunta violación de Dani Alves renuncia a ser indemnizada por el brasileño

En las últimas horas, el mundo del fútbol se ha visto conmocionado luego de que Dani Alves fuera detenido por una presunta violación a una mujer de 23 años, hecho que habría sucedido el 30 de diciembre del 2022 en Barcelona, España. El ahora exjugador de Pumas se presentó ante los Mossos d’Esquadra para rendir su manifestación, tras lo cual fue arrestado y puesto a disposición de un juez el último viernes 20 de enero.

De confirmarse los hechos, el brasileño podría ser condenando de 1 hasta a 12 años de prisión dependiendo la gravedad del caso; además, del pago de una indemnización. Sin embargo, la presunta víctima habría decidido no recibir del jugador esta sanción económica. Según informó el diarió El País, la mujer renunció con el objetivo de que el exfutbolista del Barcelona “vaya a la cárcel y se haga justicia”.

“Pese a que la magistrada le recordó que tiene derecho, en caso de condena, a ser resarcida económicamente por las lesiones y los daños morales sufridos, la mujer renunció explícitamente a ejercer ese derecho porque su objetivo, según explicó, es que se haga justicia y que el exjugador del Barça pague con la cárcel por lo ocurrido”, se lee en la nota del medio español.

Dani Alves tuvo su segundo etapa en el Barcelona hasta junio del 2022. Foto: Composición LR/AFP/Guillem Ramos-Salvat

Dani Alves y su primer día en prisión

El sábado 21 de enero, Dani Alves pasó su primera noche en prisión. Si bien algunas personas podrían considerar que por ser famoso y millonario tendría un trato preferencial, el exlateral de la Juventus recibió una atención muy parecida a la de otros acusados.

“Apenas habla, pero lo que dice lo hace con respeto, en un tono bajo. No ha pedido nada. No ha preguntado por nada. Y no ha expresado ninguna emoción que haya llamado la atención a los funcionarios que se han cruzado con él en estas primeras horas”, informó el diario La Vanguardia.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).