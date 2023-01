Guerrero se ‘harta’ y responde a hincha de Alianza: “Tendré que ser feliz en otro club”

Hace algunos días se conoció que Paolo Guerrero tendría negociaciones avanzadas con Racing Club para convertirse en su nuevo refuerzo de cara a la temporada 2023. Posteriormente, algunos hinchas de Alianza Lima le reclamaron al ‘Depredador’ por no haber regresado al cuadro blanquiazul. Ante ello, el artillero nacional reveló que se comunicó con los dirigentes del club, pero que le manifestaron que no tenían interés en contratarlo. Ahora, el ‘9′ le respondió a una publicación de una página de hinchas íntimos en la que lo criticaban.

“O sea a otros jugadores sí, pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club. El hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza” , escribió el exfutbolista de Flamengo en un mensaje al Instagram del blog Azul y Blanco.

Mensaje de Paolo Guerrero. Foto: captura de Instagram

Recordemos que el jugador se encuentra como agente libre tras culminar su contrato con el Avaí de Brasil. Según la información de la prensa de Argentina, el atacante estaría llegando en las próximas horas a dicho país para pasar los exámenes médicos y oficializar su fichaje por la Academia.

Los números de Paolo Guerrero en el 2022

En la temporada 2022, Paolo Guerrero jugó en el Avaí de la Primera División del fútbol brasileño. En esa escuadra, el ‘Depredador’ disputó un total de 427 minutos en 10 encuentros, en los que no pudo anotar ningún gol. Al final de la campaña, su equipo terminó descendiendo.

Anteriormente, el artillero nacional vistió las camisetas de Inter de Porto Alegre, Flamengo, Corinthians, Hamburgo y Bayern Múnich