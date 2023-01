Arsenal vs. Manchester United: fecha, horario y canal de TV del partidazo por Premier League

Arsenal vs. Manchester United EN VIVO este 22 de enero por la fecha 21 de la Premier League 2022-23. El duelo comenzará a las 11.30 a. m. (hora peruana) y se disputará en el Emirates Stadium. El choque contará con la transmisión por la señal de ESPN y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Arsenal vs. Manchester United: previa

El líder de la Premier, el Arsenal, buscará quitarse un cercano perseguidor de encima, el United. Los gunners jugarán en casa, con su gente y con ocho puntos por encima (47) de los diablos rojos (39); sin embargo, el más reciente recuerdo que tienen enfrentando a los red devils no es el mejor, ya que fue una derrota por 3-1 en el Old Trafford ante un Manchester que aún tenía a Cristiano Ronaldo y que no pasaba un buen momento. Ahora, los de Ten Hag llegan más motivados para acortar distancia con los de Mikel Arteta, ¿podrán hacer caer al puntero?

Arsenal vs. Manchester United: ficha del partido

Premier League Arsenal vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Domingo 22 de enero ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star +

Arsenal vs. Manchester United: últimos partidos

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester United?

Perú, Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.30 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs. Manchester United?

Para sintonizar el encuentro Arsenal vs. Manchester United, deberás acceder a ESPN, que llevará el cotejo de Premier League a toda Sudamérica. También podrás seguir el duelo de manera online vía Star Plus.

¿Cómo ver Arsenal vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Manchester United por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Arsenal vs. Manchester United?

El recinto que albergará el cotejo entre Arsenal vs. Manchester United por la liga inglesa será el Emirates Stadium, complejo inaugurado el 22 de julio de 2006 y con capacidad para la asistencia de 60.260 hinchas.