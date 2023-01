‘Pepe’ Soto reveló la curiosa amenaza que recibió para ‘obligarlo’ a firmar por Sporting Cristal

José Soto es un referente de Alianza Lima, equipo con el que salió campeón nacional. En la actualidad, ‘Pepe’ es entrenador del Santos en la segunda división del fútbol peruano. En su tiempo libre se reunió con su gran amigo Luis Guadalupe para charlar sobre su carrera como futbolista y su paso por diversos equipos. El exjugador blanquiazul contó anécdotas muy personales que no se sabía.

‘Pepe’ Soto fue entrevistado por el ‘Cuto’ Guadalupe en su programa y mencionó que fue amenazado para que pueda fichar por Sporting Cristal, una decisión que fue difícil para él porque es hincha de Alianza Lima.

“Yo no quería firmar por cristal. Alianza me debía y no me pagaba. Por eso yo les decía a los del Cristal que cambien una cláusula del contrato, los paseaba. Se iban de Ancón a Lima. H asta que un día el ‘sapo’ de Kanko, agarra el contrato. Me dice: ‘Cómo no vas a firmar’. Agarraron un palo. Él, Jayo y Darío Muchotrigo, sacaron un palo de la cama y me dijeron ‘firma porque acá te rompemos, o toda la vida vas a jugar en Alianza’”, inició a través de la “La Fe del Cuto”.

Se vistió de celeste y no se arrepiente

“En esa época, Cristal era la mejor institución del Perú, pero no quería ir, mi bobo es Alianza. Después de todo firmé, me fui a Cristal y no me arrepiento. Buenos premios, cómo institución bien. Tenías todo”, puntualizó.