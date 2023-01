Paolo Guerrero y sus promesas de regresar a Alianza Lima que no se cumplieron: “Es mi sueño”

Todo parece indicar que la buena relación que existió en su momento entre Paolo Guerrero y Alianza Lima está por terminar y no de la mejor manera. La carrera futbolística del máximo goleador de la selección peruana está lejos de La Victoria y todo hace indicar que se convertirá en el nuevo delantero de Racing de Avellaneda. Dicha noticia golpeó muy duro a los hinchas alianciastas que esperaban ver al ‘Depredador’ vistiendo la camiseta blanquiazul, al menos por una temporada.

No es para menos, ya que en más de una oportunidad el delantero nacional declaró que estaba en sus planes venir a Alianza Lima. Sin embargo, esto no terminó por concretarse y, siendo realistas, difícilmente pueda ocurrir por la edad que tiene Guerrero en la actualidad. A sus 39 años, el exjugador del Bayern Munich y Corinthians reveló que el conjunto victoriano no lo quiso esta temporada porque no estaban interesados en él.

En ese sentido, recordemos las frases que dijo Paolo Guerrero en varias oportunidades, las cuales encendieron las ilusiones de los blanquiazules y que se hicieron virales en las redes sociales por medio de un video de TikTok.

Por ejemplo, el delantero nacional señaló en su momento que prefería regresar a La Victoria en su mejor momento: “Cuando yo venga a Alianza voy a estar bien”. Incluso se mostró emocionado en Día del Hincha Blanquiazul: “Cuando yo regrese a jugar a Alianza espero ver un estadio lleno y jugar así. Es mi sueño”.