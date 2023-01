Paco Bazán celebra que Paolo Guerrero firme por Racing Club y se dirige a hinchas: “Yo sé que te duele”

Paco Bazán brindó su opinión, en el programa que conduce, sobre el acuerdo que tuvo el futbolista Paolo Guerrero con Racing Club de Argentina, con el cual dejó de lado la propuesta que también recibió de parte de Alianza Lima. El comentario de Bazán fue dirigido a todos los hinchas blanquiazules.

Los hinchas de Alianza Lima están inconformes

Como era de esperar, la gran hinchada íntima estuvo pendiente de la posible llegada del ‘Depredador’. Los comentarios estaban en contra y a favor de la propuesta del club. Algunos no querían que firme para la temporada 2023.

Por ello, Bazán emitió sus cordiales felicitaciones por el gran acuerdo que tuvo y expresó que le desea lo mejor.

“Lo dije siempre: Paolo Guerrero es un delantero de corte internacional, es un crack. ¡Que te duela!”, dijo el exfutbolista, quien volvió a referirse al dolor que sentirían algunos por esta noticia.

“Ahí va Paolo, yo sé que te duele porque lo menospreciaste, lo maltrataste y te agrandaste, y porque le faltaste el respeto. Paolo Guerrero sigue vigente, es el goleador histórico de la selección peruana y muy apreciado y valorado en el extranjero”, agregó.

Del mismo modo, Paco Bazán dijo estar muy contento por Guerrero debido a que se animó a seguir adelante en su carrera y no la abandonó. “Paolo Guerrero ya es jugador de Racing Club de Avellaneda, un grande de Argentina, que el año que pasó salió subcampeón”, finalizó.

¿Cuál fue la publicación de Paolo Guerrero que causó muchas reacciones en redes sociales?

Recientemente, Paolo Guerrero causó grandes reacciones de sus seguidores al postear una fotografía con la que anticipaba su paso a las filas del Racing, motivo por el que algunos hinchas le reclamaron por su rechazo a la propuesta blanquiazul. “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, respondió el pelotero a un seguidor.

Del mismo modo, te compartimos unas imágenes de algunos comentarios a favor y en contra de la decisión tomada por el pelotero.

Publicación de Paolo Guerrero. Foto: Captura/@guerrero9/Instagram

Comentarios de los fans. Foto: Captura/@guerrero9/Instagram