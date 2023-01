Cristiano Ronaldo debuta con Al-Nassr: ¿en qué canal ver el partido del ‘Bicho’ en Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo ya tuvo su estreno en el fútbol saudí con el amistoso ante el Paris Saint Germain (PSG) de Lionel Messi, Neymar y Mbappé. Ahora, será turno de que el ‘Bicho’ realice su primera participación oficial con su nuevo club, Al-Nassr, en la Primera División de Arabia Saudita. Ya fue confirmado que el debut de ‘CR7′ será este domingo 22 de enero contra el Al-Ettifaq, por la fecha 15 del torneo.

Debido a ello, muchos de los seguidores del delantero portugués y aficionados del fútbol están expectantes por su arranque en esta nueva etapa y se preguntan cómo poder ver los partidos que juegue Cristiano en la competencia saudí. En esta nota conoce cuál es el canal que transmite los duelos de la Roshin Saudi League, aunque adelantamos que hay un gran inconveniente con ello.

¿En qué canal ver Al-Nassr vs. Al-Ettifaq?

Ver los duelos de la Liga de Arabia Saudita es complicado desde nuestra región, no solo por la diferencia horaria. La Roshin Saudi League solo cuenta con transmisión televisiva a nivel local por la cadena SSC (Saudi Sports Company). Es decir, en otros países no existen vías legales por las que se pueda visualizar los enfrentamientos de dicho certamen, ya que los derechos no fueron comercializados para el resto del mundo, indicó Puntaje Ideal.

La Liga de Arabia Saudita solo se puede ver a nivel local. Foto: captura de Puntaje Ideal

Al-Nassr vs. Al-Ettifaq: fecha y horario del partido debut de ‘CR7′

El enfrentamiento Al-Nassr vs. Al-Ettifaq se jugará este domingo 22 de enero a las 12.30 p. m. (hora peruana) en el King Saud University Stadium de la ciudad de Riad.