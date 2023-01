Tajante respuesta de Gago sobre el fichaje de Paolo Guerrero: “Todavía no está con nosotros”

No quiere apresurarse. Paolo Guerrero se volvió en uno de los protagonistas del mercado de pases luego de que la prensa argentina asegurara que su fichaje por Racing Club es un hecho. Dicha información generó muchas reacciones entre los aficionado de la Academia y uno de los últimos en pronunciarse fue el entrenador Fernando Gago, quien opinó sobre el goleador histórico de la selección peruana tras vencer a Boca Juniors en la final de la Supercopa de Argentina.

Después de imponerse sobre el equipo de Luis Advíncula, el estratega atendió a los medios en conferencia de prensa y una de la interrogantes que le plantearon fue sobre la incorporación del ‘Depredador’.

“Todavía no está confirmado. Todavía (Paolo Guerrero) no está con nosotros así que no me corresponde hablar. Es importante irnos hoy sabiendo que en una semana arranca el torneo. Festejar. Obviamente, disfrutar estos días, pero ya con la cabeza en la primera fecha”, contestó.

PUEDES VER: Integrante del Fondo Blanquiazul aclara supuesta intención de Alianza Lima de crear liga paralela

Se espera que el atacante de 39 años llegue en las próximas horas a territorio argentino para las pruebas médicas y para ser anunciado como nuevo delantero de Racing. Recordemos que los dirigidos por Fernando Gago disputarán la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

¿Cuál es el valor de Paolo Guerrero?

Según el portal especializado Transfermarkt, Paolo Guerreo registra una cotización de 200.000 euros.

¿En qué clubes jugó Paolo Guerrero?

De confirmarse la incorporación del artillero incaico, esta será su primera experiencia en el balompié argentino.