[Vía Fox Sports Premium] ¿A qué hora juegan Tijuana vs. Tigres EN VIVO por la Liga MX?

Tijuana vs. Tigres EN VIVO se enfrentan en el estadio Caliente por la jornada 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El encuentro se jugará desde las 9.10 p. m. (hora de México) y 10.10 p. m. (horario peruano), con transmisión vía Fox Sports Premium. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el minuto a minuto y el marcador actualizado.

Tijuana vs. Tigres: ficha del partido

Partido Tijuana vs. Tigres ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 20 de enero ¿A qué hora? 9.10 p. m. (México), 10.10 p. m. (Perú) ¿En qué canal? Fox Sports Premium ¿Dónde? Estadio Caliente

Xolos de Tijuana tendrá un complicado partido como local frente al puntero de la Liga MX. El cuadro de la ciudad fronteriza recibe a los Tigres de la UANL con la consigna de ganar para escapar del antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones, en el cual se encuentra con apenas un punto.

El equipo de Ricardo Valiño viene de sufrir una dura derrota como visitante ante Juárez FC, que lo despachó por 3-0. Los felinos, en cambio, dieron un golpe de autoridad al golear al vigente campeón, Pachuca, por un contundente 4-0 obra de Gorriarán, Gignac y un doblete de Quiñones.

¿A qué hora ver Tijuana vs. Tigres?

México (centro): 9.10 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 10.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.10 p. m.

Bolivia, Venezuela: 11.10 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.10 a. m. (sábado 21)

España: 4.10 a. m. (sábado 21).

¿Qué canal transmite Tijuana vs. Tigres?

México: Fox Sports Premium

Estados Unidos: ESPN Deportes.

¿Cómo ver Tijuana vs. Tigres ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Tijuana vs. Tigres por internet, sintoniza la señal de la app de FOX Sports (en México) y ESPN+ (en Estados Unidos). En caso no tengas acceso a ninguna de estas vías o te encuentres en otra región, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Tijuana vs. Tigres?

El escenario de este compromiso será el estadio Caliente, recinto deportivo ubicado en la ciudad fronteriza de Tijuana, con capacidad para acoger a 27.000 espectadores.

Últimos partidos de Tijuana vs. Tigres

Tigres 1-0 Tijuana | 17.07.22

Tigres 2-0 Tijuana | 03.04.22

Tijuana 1-2 Tigres | 25.07.21

Tigres 3-2 Tijuana | 21.02.21

Tijuana 0-0 Tigres | 06.08.20.

Tijuana vs. Tigres: pronóstico