André Carrillo fue víctima de memes tras no poder jugar con Cristiano ni enfrentar a Messi

Este jueves 19 de enero, Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo se enfrentaron en Abu Dabi en el partido amistoso entre PSG vs. Riyadh Season. Los peruanos estuvimos atentos a este partidazo, no solo por el duelo entre la ‘Pulga’ y el ‘Bicho’, sino también por la participación de André Carrillo en el equipo árabe.

La ‘Culebra’ también integró este equipo, que reunía a los mejores de la liga árabe. Todos esperaban que el seleccionado peruano juegue al lado de Cristiano Ronaldo y demuestre su juego ante Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar; sin embargo, el técnico Marcelo Gallardo decidió no ponerlo como titular.

En la segunda parte, cuando el marcador iba 3-3, el técnico argentino decidió hacer ingresar a André Carrillo, pero también optó por retirar a Cristiano Ronaldo del campo. Por su parte, el técnico del PSG también determinó por sacar a sus tres figuras: Messi, Mbappé y Neymar. Esta situación sorprendió a los usuarios peruanos, quienes crearon memes con la ‘Culebra’ como protagonista.

Ambos futbolistas compartieron equipo en el amistoso contra el PSG. Foto: Twitter

Mira los memes de André Carrillo

Memes sobre André Carrillo tras el partido Messi vs. Cristiano. Foto: captura Twitter

