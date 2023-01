EN VIVO Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: fecha, hora y canal del partido PSG vs. Riyadh Season

¿Cuándo juegan Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo en vivo? Los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol se volverán a ver las caras, esta vez en el PSG vs. Riyadh Season. El duelo entre la ‘Pulga’ y el ‘Bicho’ está pactado para este jueves 19 de enero a las 12.00 p. m. (hora peruana) en el King Fahd International Stadium. La transmisión de este apasionante choque estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Star Plus. También podrás seguirlo a través de PSG TV y en la web de La República Deportes, donde encontrarás lo mejor del compromiso entre los parisinos y las estrellas de la Liga Profesional de Arabia Saudita .

Previa Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo 19:20 André Carrillo se luce con Cristiano Ronaldo Previo al partido PSG vs. Riyadh Season, todo el plantel del equipo árabe se reunió en un evento de lujo, el cual contó con la presencia de Cristiano Ronaldo y André Carrillo. En las imágenes aparecen los futbolistas agasajando al entrenador Marcelo Gallardo por su cumpleaños número 47. 18:34 ¿Cuándo jugaron por última vez Cristiano y Messi? El último partido con ambos futbolistas en cancha fue el 8 de diciembre de 2020, en la goleada de Juventus por 3-0 a Barcelona en la Champions League, con Cristiano como figura al anotar un doblete. 17:45 Messi vs. Cristiano: ¿quién ganó más partidos? De los 36 partidos disputados, Lionel Messi es el que salió más victorioso con 16 triunfos y 22 goles, mientras que Cristiano Ronaldo suma 11 triunfos y 21 tantos. Todos los triunfos de la ‘Pulga’ fueron con la camiseta del Barcelona y solo una con la selección argentina. Por su parte, los de ‘CR7′ son con cuatro camisetas distintas: Real Madrid, Juventus, Manchester Unites y Portugal. 16:59 ¿cuántas veces se enfrentaron Messi y Cristiano? Este partido será el enfrentamiento número 37 entre ambos futbolistas. Las 36 ocasiones anteriores corresponden a 18 por La Liga, seis por Champions League, cinco por Copa del Rey, cinco por Supercopa de España y dos por amistosos internacionales. 16:24 FIFA le dedica post a 'CR7' Previo a disputar su primer partido en el medio oriente, Cristiano Ronaldo recibió un mensaje por parte de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial le dedico una publicación con el siguiente mensaje: "Cristiano está listo para que comience su último capítulo". 15:50 PSG pasa grato momento con niños El PSG reparte cariño en el Khalifa Stadium de Doha antes de viajar a Riad para medirse ante Riyadh Season, entre los que se encuentra Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, entre otros, tuvieron un grato momento con algunos niños, quienes les pidieron fotos y autógrafos. 15:18 'CR7' será capitán Pese a que recién viene entrenando el Riyadh Season, se conoció quién será el capitán de dicho equipo. En una imagen filtrada en las redes sociales, se observa a Cristiano Ronaldo recibiendo la camiseta del Riyadh Season y cinta de capitán que usará ante el PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. 14:45 ¿Cuál será el equipo de Riyadh Season? El equipo que estará formado por diferentes figuras de la liga árabe tendrá como principal estrella a Cristiano Ronaldo. Junto a él estarán el peruano André Carrillo, el brasileño Talisca, entre otros. Riyadh Season: Al-Owais, Abdulhamid, Gonzalez, Hyun-soo, Konan, Cuellar, Al-Faraj, Talisca, Carillo, Ighalo y Cristiano Ronaldo. 14:10 ¿Cuál será la posible alineación de PSG? Pese a ser un partido amistoso, el cuadro parisino no se guardará nada y alineará a su mejor tridente: Messi, Mbappé y Neymar. Conoce la posible formación. PSG: Keylor Navas, Hakimi, Sergio Ramos, Bitshiabu, Juan Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar. 12:41 ¿Qué canal transmite el PSG vs. Riyadh Season? El amistoso internacional PSG vs. Riyadh Season será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorio sudamericano. ¿Qué canal es ESPN? - Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). - Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV). - Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite). - Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). - Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). - Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). - Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV). - Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). 11:15 ¿Cuándo jugarán Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo? El partido entre PSG vs. Riyadh Season se disputará este jueves 19 enero, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), en las instalaciones del King Fahd International Stadium. 09:55 ¡Se viene un partidazo! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a enfrentar. Ambos futbolistas estarán presentes en el amistoso internacional entre PSG vs. Riyadh Season. AQUÍ podrás seguri las últimas noticias de este partidazo.