Con Carrillo, Messi, ‘CR7′ y Mbappé: posibles alineaciones para el PSG vs. Riyadh Season

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo capítulo. Ambos futbolistas estarán en el amistoso internacional PSG vs. Riyadh Season, por lo que existe mucha expectativa en los aficionados del balompié. Más allá de la presencia de la ‘Pulga’ y ‘CR7′, el compromiso también contará con la participación del peruano André Carrillo, quien es considerado uno de los mejores deportistas del fútbol saudí.

De esta manera, se espera que el extremo de la selección peruana comparta equipo con el exartillero del Real Madrid. Por su parte, además del atacante argentino, el conjunto parisino pondría desde el arranque a sus figuras Neymar y Kylian Mbappé.

André Carrillo juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Foto: difusión

PSG vs. Riyadh Season: posibles alineaciones

PSG: Keylor Navas, Hakimi, Sergio Ramos, Bitshiabu, Juan Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar. DT: Christophe Galtier

Riyadh Season: Al-Owais, Abdulhamid, Gonzalez, Hyun-soo, Konan, Cuellar, Al-Faraj, Talisca, André Carillo, Ighalo y Cristiano Ronaldo. DT: Marcelo Gallardo.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo?

PSG vs. Riyadh Season, con Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo, se verán las caras este jueves 19 de enero, desde la 12.00 p. m. (hora peruana), en las instalaciones del King Fahd International Stadium.

¿Qué canal transmite el PSG vs. Riyadh Season?

El amistoso internacional PSG vs. Riyadh Season será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Cómo ver el PSG vs. Riyadh Season con Ronaldo ONLINE?

Si no quieres perderte el PSG vs. Riyadh Season por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la señal de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.