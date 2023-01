[ESPN En Vivo] Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿cómo ver el partido PSG vs. Riyadh Season?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a enfrentarse en un campo de juego. Ambos futbolistas estarán en el amistoso internacional del PSG vs. Riyadh Season EN VIVO Y EN DIRECTO desde el King Fahd International Stadium. El partidazo comenzará a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus (streaming). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

PSG vs. Riyadh Season: ficha del partido

Partido PSG vs. Riyadh Season Fecha Jueves 19 de enero Hora 12.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar King Fahd International Stadium

PSG vs. Riyadh Season: posibles alineaciones

PSG: Keylor Navas, Hakimi, Sergio Ramos, Bitshiabu, Juan Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar.

Riyadh Season: Al-Owais, Abdulhamid, Gonzalez, Hyun-soo, Konan, Cuellar, Al-Faraj, Talisca, Carillo, Ighalo y Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora juegan Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo se verán las caras desde la 12.00 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del King Fahd International Stadium. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México (centro): 11.00 a. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite el PSG vs. Riyadh Season?

El amistoso internacional PSG vs. Riyadh Season será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Dónde sintonizar PSG vs. Riyadh Season por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el partido entre Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Riyadh Season, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver el partido entre Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo ONLINE?

Si no quieres perderte el PSG vs. Riyadh Season por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la señal de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan PSG vs. Riyadh Season?

El escenario de este compromiso será el King Fahd International Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, con capacidad para acoger a más de 68.000 espectadores.