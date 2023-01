¡Apunta a Cristiano! Hermana de Georgina y un triste presente: “No tengo ni para lavar los platos”

Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado en la actualidad, luego de fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita. El ‘Bicho’ vive un buen presente económico; sin embargo, la familia de su novia Georgina Rodríguez parece ser la otra cara de la moneda. Resulta que la hermana de la modelo, Patricia Rodríguez, contó en un canal español la difícil situación que atraviesa, junto a sus hijos.

“Yo la llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella, en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo”, contó hace unas semanas la madre de familia al programa Socialité.

“En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda. No tengo ni para lavar los platos”, agregó.

La hermana de Georgina pidiendo ayuda en canal español. Foto: captura

No encuentra respuesta de Georgina y ‘CR7′

En esta misma línea, la hermana de Georgina Rodríguez afirmó que ha intentado comunicarse con la modelo, pero hasta el momento no ha encontrado alguna respuesta de ella o de Cristiano Ronaldo. Además, afirmó que siente que la también influencer y el nuevo futbolista de Al-Nassr “se avergüenzan”.

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo, yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos (…) No lo entiendo, no sé si se avergüenzan de mí. No lo entiendo y por eso estoy hablando en la televisión, para tener una respuesta”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen 6 años de relación amorosa. Foto: composición La República/People/Strikers Fútbol

