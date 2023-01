¿Alianza Lima planea crear una liga paralela? Integrante del Fondo Blanquiazul responde

La polémica por los derechos de televisión no tiene cuando acabar. Tras el anuncio de no participar en la Liga 1 y la suspensión de la primera fecha del campeonato nacional, Remigio Morales Bermúdez, integrante del Fondo Blanquiazul, se refirió a la postura que tienen en Alianza Lima con respecto a la huelga tomada. Asimismo, aprovechó en señalar que el conjunto victoriano no tiene en mente crear una competición paralela a la ya existente .

“No queremos estudiar cualquier otro escenario (una liga paralela) porque queremos encontrar un acuerdo”, mencionó el integrante del Fondo Blanquiazul en diálogo con RPP Noticias.

Además, Morales Bermúdez se refirió a la medida cautelar que consiguió la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el que prohíbe que los clubes nacionales puedan televisar sus encuentros con GolPerú, y envió un mensaje al mandamás de la FPF Agustín Lozano.

“ Hay una medida que se está discutiendo y que es arbitraria. La FPF y los que tienen la responsabilidad deben pensar mejor las cosas. Se está afectando cómo se están aplicando estos derechos ”, agregó.

FPF respondió a los 8 clubes

Tras el anuncio de los ocho clubes ( liderados por Alianza Lima, Universitario y Melgar ) de no participar en la Liga 1 hasta que la FPF levante la medida cautelar, el máximo ente del fútbol peruano emitió un comunicado y recalcó que los equipos que mantienen contrato con el Consorcio sí pueden televisar sus cotejos.

“El juzgado que ha concedido la medida cautelar a favor de la FPF y contra Media Networks Latin America, Gol TV Latinoamérica y el CFP, dispone la suspensión de cualquier acto vinculado con los derechos de televisación, propiedad de la FPF, sin su autorización. Por ello, no cabe ninguna interpretación que impida que los operadores autorizados por la FPF realicen las próximas transmisiones que se vienen coordinando para la Liga”, se lee en el comunicado.