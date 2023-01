Universitario no jugará la Liga 1 porque tendría nuevo contrato millonario con Gol Peru

Universitario de Deportes fue uno de los ocho clubes que anunció que no jugará la Liga 1 2023. Esta decisión responde a la medida cautelar ganada por la Federación Peruana de Fútbol que impide que Gol Perú transmita sus partidos de manera habitual . Si bien la FPF señala que la decisión judicial no afectaría la cobertura de sus encuentros, la ‘U’ tomó la iniciativa de no participar en el torneo nacional hasta que se anule la decisión legal y se llegue a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados.

Algunos hinchas cremas se indignaron con la decisión de la dirigencia merengue de respaldar no participar en el campeonato, ya que la escuadra estudiantil tiene contrato vigente hasta 2025 y los aficionados consideraban que no era necesario tomar esta radical postura. Pero según Diego Rebagliati, la escuadra crema tienen un importante nuevo convenio con el Consorico Fútbol Perú, por lo que desistir de disputar el campeonato era necesario.

“En el caso de Universitario hay una confidencialidad en el contrato nuevo, porque la ‘U’ tiene un nuevo convenio. Y es un contrato muy importante para la ‘U’, pero muy importante”, comentó el periodista en Movistar Deportes.

Asimismo, el panelista de Al Ángulo indicó que no entiende la idea de fanáticos cremas que creen que la dirigencia le sigue la corriente a los compadres .