Guerrero fue ofrecido a 4 clubes de Ecuador: solo uno se interesó, pero rechazó la oferta

Buscando nuevos horizontes. El futuro de Paolo Guerrero sigue siendo una incertidumbre. Luego de una mala temporada con el Avaí del Brasileirao, la cual culminó con un descenso, el goleador histórico de la selección peruana se encuentra en su país natal a la espera de definir su próximo club. En las últimas horas, desde Ecuador confirmaron que el agente del futbolista contactó a cuatro clubes; sin embargo, solo uno mostró interés.

“Una de las carpetas que llegó a las oficinas de Emelec fue la de un delantero mundialista, peruano... Paolo Guerrero. No se llegó a un acuerdo porque la dirigencia confía en los delanteros que tiene el club”, fue la información que brindó el periodista Stefano Dueñas para El Canal del Fútbol.

Asimismo, la prensa norteña también mencionó que el currículum del ‘Depredador’ fue visto en Independiente del Valle, LDU y a la Universidad Católica de Quito. De los tres mencionados, solo el último se acercó al artillero de 39 años; no obstante, el factor económico fue el principal impedimento.

“Tuve una reunión con un representante de varios jugadores, no solo de Guerrero, pero solo fue una conversación para conocer precios, no fue una oferta concreta, debido a los presupuestos no iba a ser posible”, confirmó el presidente de la institución, Santiago Cattani, en diálogo con Radio Huancavilca.

¿En qué clubes jugó Paolo Guerrero?