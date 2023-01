Ocho clubes no jugarán la Liga 1

Por: Luis Imaña

A pocos días del arranque del torneo peruano, los representantes de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, FBC Melgar, Sport Boys, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Cusco FC dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que no serán parte de la Liga 1 2023.

Los ocho clubes aseguraron que la decisión se mantendrá hasta que se levante la medida cautelar de la FPF, la cual suspendía los contratos de los equipos con operadores televisivos, para ser más precisos con el Consorcio Fútbol Perú.

Alianza, Cienciano, Melgar, Binacional y Cusco FC extendieron sus vínculos con Gol Perú, mientras que Universitario, Sport Boys y Municipal mantienen contrato con el canal.

“Es momento de que la FPF analice qué es lo mejor para el fútbol peruano. Es inviable que se juegue sin los 8 clubes que estamos acá. Estamos alineados en un solo objetivo para el fútbol profesional”, declaró Sergio Ludeña, administrador de Cienciano.

Asimismo, los directivos consideraron que será muy perjudicial la ausencia de los equipos en cuestión. “Vemos poco viable sin los ocho clubes de aquí, donde no solo tienen la representación como instituciones, sino que congregan al 90% de hinchas del país. Aún tenemos días para que no se cometa atropello como se viene haciendo”, señaló Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima.

El presidente de la ADFP, Óscar Romero , no fue ajeno al caso y expresó su molestia por dicho conflicto. “La preocupación de los clubes es institucional, pero también no poder generar porque están violando sus derechos contractuales. Lo que han hecho es cumplir un tema financiero. Si no hay ingreso, no van a cumplir con sus gastos institucionales”, señaló la cabeza de la Asociación.

Solo quedan cuatro días para el inicio de la Liga 1 y de no llegar a un acuerdo entre ambas partes se contarán con tan solo once clubes, un suceso que significaría un duro golpe para el balompié nacional.