Liga 1 confirma que tiene garantías para el inicio del torneo pese al estado de emergencia

Ante los rumores de una posible reprogramación de la primera jornada del torneo, la Liga 1 confirma que realizó una importante reunión con la Policía Nacional del Perú para organizar los partidos de la primera fecha del Apertura de este fin de semana. Según el comunicado de la organización, el estado de emergencia decretado en Lima y otras provincias del país no será impedimento para que se lleven a cabo los compromisos previstos con anterioridad.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) informa a la opinión pública que hoy se realizó una importante reunión de coordinación con la Policía Nacional del Perú a efectos de organizar los partidos de fútbol de la Liga 1 Betsson 2023 que se realizarán este fin de semana en la ciudad de Lima”, se lee en la primera parte del texto.

Asimismo, el comunicado señala que las fuerzas del orden garantizan que no hay riesgos para celebrar los encuentros a jugarse desde el sábado 21 al lunes 23.

“ No existe riesgo alguno en celebrar estos partidos y los siguentes , siempre con una comunicación constante y con una programación que a ellos les permita garantizar la seguridad de todos los espectadores”, indicaron.

Comunicado sobre las garantinas. Foto: Liga 1/Twitter

Esta comunicado surge justo en plena polémica de los derechos televisivos, situación que provocó que ocho clubes decidan no participar en el campeonato. Este texto confirmaría el inicio de los partidos, por lo que si un club no se presenta perderá por Walk Over.