Incertidumbre es lo que se vive en el ámbito del fútbol nacional a pocos días para el inicio de la Liga 1 2023 luego de que ocho clubes, encabezados por Universitario, Alianza Lima y Melgar de Arequipa, mostraran su inconformidad con el nuevo convenio que ha pactado la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre los derechos televisivos. Como medida de rechazo, dichos equipos han anunciado que no van a participar en el campeonato nacional —que comienza este sábado 21 de enero— hasta que se logre un consenso con el máximo ente del balompié peruano.

Bajo esa premisa, diversos hinchas de los clubes involucrados con la postura en contra a los nuevos estatutos de la FPF se preguntan cuál será el futuro de sus equipos tras esta decisión.

¿Qué pasará con los clubes que no van a participar de la Liga 1?

De continuar con su intención de no participar de la Liga 1 hasta que puedan elegir libremente sus contratos televisivos, podrían tener severos castigos para cada uno de los ochos clubes involucrados.

De acuerdo al artículo 116 de las bases de la Liga 1 2023, si un equipo no se presenta en una fecha al campo de juego, perderá por walkover (W. O.) con un marcador de 3-0. En esa línea, si esto vuelve a ocurrir en la segunda jornada, dicho club perdería la categoría de manera automática.

“Si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover (W. O.) sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (3) a cero (0) en favor de sus rivales”, se lee en el documento.

Clubes descenderían a segunda división y no podrían regresar a primera por tres años

Además, el reglamento de la FPF advierte que si un club desciende por esta vía, no va a poder retornar a la primera división por un período de tres años.

“El club que pierda la categoría quedará impedido de retornar a la Liga1 durante los siguientes tres (3) años. Su retorno a la Liga 1 queda supeditado, además, al pago previo de las multas pendientes, al cumplimiento de las sanciones impuestas, así como lograr nuevamente el derecho al ascenso de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre el particular por parte de la FPF”, explican.

Postura de los ocho clubes que no participarán en la Liga 1

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, señaló que los contratos con el Consorcio fueron firmados antes de que se apruebe el actual estatuto y este contrato tiene cláusulas de preferencia.

“Nosotros queremos jugar pero no podemos jugar bajo las condiciones que estamos ahora. Si no hay trasmisión no hay ingresos de televisión y no podemos garantizar los pagos de los sueldos”, dijo el directivo de Melgar.

En tanto, Óscar Romero, presidente de la ADFP, indicó que la decisión tomada por los ocho clubes de no participar de la Liga 1 Betsson hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la FPF, es correcta, por lo que es inviable que el torneo se juegue sin estos equipos.

“La idea es el desistimiento de la medida cautelar, afecta la transmisión pero va contra los contratos. Si el contrato está suspendido no pueden recibir el dinero para pagarle a quien corresponda. Esa es la preocupación de los clubes. Los clubes no participan porque están violentando su derecho contractual. Estos son contratos que están conocidos con anterioridad. Si no hay ingresos no se podrá cumplir con sus obligaciones laborales y administrativas en general”, explicó Romero en Ovación.

¿Cuáles son los clubes que no participarán de la Liga 1?