¿Cuál es el nuevo trabajo de la ‘Pepa’ Baldessari tras recibir ayuda de Ciro Castillo?

No la está pasando bien. Horacio Baldessari, conocido en el ambiente del fútbol como la ‘Pepa’ Baldessari, se encuentra atravesando una difícil situación en su vida. El exdeportista lidia con una severa crisis económica que lo obliga a vivir en un hotel a sus 64 años con una nula cuenta de ahorros, lo que le impide solventar gastos día a día.

Hace algunos días, la noticia conmocionó a muchos de sus fanáticos, que entristecieron al conocer que el ídolo del equipo rimense se había quedado sin dinero para alimentarse y pagar alquiler de su domicilio, motivo por el cual tiene que vivir en un hotel.

Ayuda en el programa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’

Al enterarse del desafortunado giro de la vida del exfutbolista, Andrés Hurtado lo invitó a su programa “Sábados con Andrés”, en el que —se creía— iban a conversar al respecto, y finalmente le ofrecieron una ayuda.

Antes de comenzar con la entrevista, el popular ‘Chibolín’ contó un duro momento que le tocó vivir cuando era pequeño y no tenía qué comer hasta altas horas de la noche. “No teníamos qué comer, nos moríamos de hambre. Ocho de la noche y no habíamos almorzado. Saqué el televisor de mi casa y se lo vendimos al primer taxista que pasó”, narró.

Asimismo, el conductor de “Sábado con Andrés” se dirigió a la Superintendencia de Migraciones para que ayude al popular exfutbolista a regresar a su natal Argentina. “Le pido que nos dé una cita el lunes o martes para explicarle el tema de nuestra ‘Pepa’, y el tema puntual es que en los últimos días de su vida desea ir a Argentina”, expresó.

¿Cuál es el trabajo que Ciro Castillo le ofrece a la ‘Pepa’ Baldessari?

Andrés Hurtado le hizo entrega de 1.000 dólares de parte de Ciro Castillo para que cambie de rumbo su situación económica y comience de nuevo; sin embargo, no todo quedaría ahí. “El señor Ciro Castillo, a través de Carlitos Valdivia, me mandó 1.000 dólares para ti, de su corazón, de su cariño, pero no solo eso, hay algo más”, indicó Hurtado.

Acto seguido, el exdeportista fue sorprendido por la presencia de Ciro Castillo en el set de televisión. Allí le ofreció un puesto de trabajo en el Gobierno Regional del Callao. En la entrevista no se detalló el sueldo ni el puesto que ociparua, sin embargo, se cree que será promotor del deporte.

Así pues, el gobernador regional se comprometió a darle trabajo a Baldessari para que incentive a los jóvenes de su región en el deporte.