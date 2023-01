Partidos de hoy, martes 17 de enero: conoce horarios y canales de los diferentes cotejos

Sigue todos los partidos de hoy, martes 17 de enero de 2023, del fútbol de Sudamérica (amistosos internacionales) y Europa (FA Cup) por las señales de canales como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO), para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Europa, uno de los compromisos más atractivos será el que jueguen Wolves vs. Liverpool por la tercera ronda de la FA Cup. Ambos cuadros ingleses disputarán el pase a la siguiente fase de este torneo. El duelo está pactado para las 2.45 p. m. (hora peruana).

Por otra parte, en Sudamérica, se jugarán amistosos internacionales, entre los que destacan los choques Peñarol vs. San Lorenzo y River Plate vs. Vasco da Gama. Ambos cotejos iniciarán a las 7.30 p. m. (hora peruana).

Amistosos internacionales

Peñarol vs. San Lorenzo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Star Plus

River Plate vs. Vasco

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Star Plus

España - Copa del Rey

Real Sociedad vs. Mallorca

Hora: 1.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Alavés vs. Sevilla

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Inglaterra - FA Cup