Cristiano Ronaldo será capitán de André Carrillo ante el PSG de Messi, Neymar y Mbappé

El hecho de que Cristiano Ronaldo se haya ido al Medio Oriente para seguir su carrera profesional no será impedimento para que veamos un duelo más del portugués ante su clásico rival en el fútbol, Lionel Messi. Sí, así como lo lees, el ‘Comandante’ enfrentará otra vez a la ‘Pulga’ en un partidazo que se jugará este jueves 19 de enero entre el PSG vs. Riyadh Season, equipo que congregará a las estrellas de la Liga de Arabia Saudita, entre las que resalta nuestro compatriota André Carrillo .

De todos los ingredientes que conlleva este magno evento, uno de los más llamativos es que CR7 debutará en el continente asiático como capitán del combinado de estrellas. Esta noticia se confirmó a través de una imagen filtrada en las redes sociales, en la que se puede ver al nuevo futbolista del Al-Nassr recibiendo la camiseta del Riyadh Season y cinta de capitán que usará ante el PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Cristiano Ronaldo comandará a las estrellas de la Liga de Arabia Saudita. Foto: Twitter

¿Quiénes jugarán con Cristiano Ronaldo?

En la lista de jugadores destacan los nombres de André Carrillo, Al Owais, Abdel Hamid, Jang Hyun-Soo, Ali Al-Boleahi, Khalifah Al-Dawsari, Abdullah Otayf, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Matheus Pereira y Marega.

Equipo asiático confirmado. Foto: captura Twitter

¿Cuándo será el PSG vs. Riyadh Season?

El partidazo entre PSG vs. Riyadh Season se llevará a cabo este jueves 19 de enero en el King Fahd Stadium, en Riyadh. La hora pactada será las 12.00 p. m. (hora peruana).

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el PSG vs. Riyadh Season?

Buenas noticias para todos los amantes del deporte rey. En un principio se conoció que el partido entre Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo será televisado únicamente por las plataformas del PSG. No obstante, la cadena internacional ESPN confirmó que transmitirán este cotejo a través de su canal principal y la plataforma de streaming Star Plus.