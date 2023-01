De Gustavo Roverano a Jaime Serna: el DT de la sub-20 que buscará el Mundial en el Sudamericano

Estamos a pocos días de ver el regreso de la selección peruana. Pero, en esta ocasión, será la categoría sub-20 la que entrará en escena desde este jueves 19 de enero, cuando le toque participar en el Sudamericano que se realizará en Colombia. El combinado nacional buscará hacer historia en este certamen y clasificar por primera vez a un Mundial. El capitán del barco que estará a cargo de dirigir a los jugadores será Jaime Serna. La tarea no será sencilla y tendrá que armar un buen equipo.

Desde el 2022, la sub-20 vino preparándose para afrontar el Sudamericano. Sin embargo, se dieron algunos cambios dentro de la Videna, los cuales en la actualidad generaron repercusión en dicho plantel.

Gustavo Roverano: su llegada y salida de la sub-20

A mediados de febrero del 2022, Gustavo Roverano fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como el director técnico para tomar la selección nacional sub-20. Su llegada fue gestionada por Ernesto Arakaki, con quien compartió equipo en su época de futbolista.

Sin embargo, el exarquero abandonó su cargo a mediados de octubre del 2022. Se pensaba que los malos resultados que obtuvo fue el detonante para que dejara el combinado de la Blanquirroja.

No obstante, Roverano señaló que todo fue porque había diferencias con Arakaki, quien en ese entonces era el Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

“Tuve discrepancias con Ernesto por la metodología y la forma de juego, no me pude adaptar a las indicaciones con insistencia que le daban a mis asistentes en los partidos mientras yo dirigía. No me gusta que me impongan cosas. Pero en el tema de jugadores no tuve problemas, nadie me impuso nada, elegí a quien yo quise”, indicó en el programa “A presión” en octubre del 2022.

“No me sentía feliz, representado, no estaba trabajando como quería y, si uno no se siente feliz, no tiene sentido seguir”, expresó.

Roverano asumió como técnico de la selección peruana sub-20 en el 2022. Foto: composición LR/FPF/Eric Villalobos

Números de Roverano en la sub-20

Perú 1-1 Uruguay (amistoso)

Perú 0-2 Uruguay (amistoso)

Argentina 3-1 Perú (amistoso)

Argentina 2-1 Perú (amistoso)

Perú 1-2 Chile (amistoso)

Perú 2-1 Chile (amistoso)

Perú 1-3 Estados Unidos (Revelations Cup)

Perú 1-1 Paraguay (Revelations Cup)

Perú 1-2 México (Revelations Cup)

Perú 0-6 Paraguay (Juegos Suramericanos Asunción 2022)

Perú 1-1 Venezuela (Juegos Suramericanos Asunción 2022)

Perú 1-1 Uruguay (Juegos Suramericanos Asunción 2022).

Jaime Serna: el elegido para tomar la sub-20

Roverano y Arakaki quedaban fuera de la FPF. Para evitar más contratiempo, en la FPF nombraron a Jaime Serna como el encargado de dirigir a la selección peruana sub-20, según lo informó RPP en su momento.

En un inicio, tomó el puesto de manera interina, pero luego fue ratificado por los altos mandos de la Videna. El actual estratega del cuadro juvenil también es asistente técnico de la mayor, la cual es dirigida por Juan Reynoso.

Jaime Serna fue asistente técnico de Juan Reynoso en el Cruz Azul de México. Foto: Cruz Azul

De nacionalidad peruana, el técnico del conjunto menor de Perú tiene conocimiento de lo que es el fútbol local, ya que estuvo en Carlos Mannucci en 2017. Además, trabajó con el ‘Cabezón’ en el Puebla y Cruz Azul.

Jaime Serna estará acompañado en la sub-20 por Carlos Fernández (asistente técnico), Edder Benites (preparador físico) y los preparadores de arqueros Javier Cano y Oscar Gambetta.

La vuelta de ‘Chemo’ del Solar: jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y próximo DT de la sub-20

Diciembre del 2022. José Guillermo Del Solar sorprendía a todos con su regreso a la Videna 13 años después que dirigiera a la selección peruana absoluta para el Mundial 2010. Pero la versión de ‘Chemo’ que regresaba era otro: más experimentado, mayor recorrido en los clubes y con un trabajo a largo plazo realizado en César Vallejo.

“Esto es un trabajo que necesita mucha paciencia. No es un día para otro. Para eso estoy acá, para organizar todo esto y, a la vez de ser el jefe de la Unidad Técnica de Menores, seré el entrenador de la selección sub-20 después del Sudamericano. No es una revancha tomar la sub-20. Es una nueva labor y lo veo como una oportunidad”, dijo en una entrevista para el diario La República.