Tras la decisión de 8 clubes de no jugar la Liga 1: así sería la primera fecha del torneo

La polémica por los derechos televisivos está en su momento más complicado. A pocos días del inicio de la Liga 1, Alianza Lima, Universitario, Cusco FC, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Melgar y Binacional tomaron la decisión de no participar en el torneo debido a la medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que impide que se cumpla su contrato y que Gol Perú transmita sus partidos. Hasta que esta situación no se resuelva, estos equipos no jugarán el campeonato nacional .

Si bien esto no es algo nuevo, ya que este pedido de los clubes viene desde el final de la liga anterior, no han tenido respuesta por parte de la FPF. Por ello, recurrieron a esta situación límite, que podría provocar que haya una primera fecha con pocos partidos.

¿Qué partidos se jugarían en el inicio del Apertura?

Con ocho escuadras a espera de una solución, solo 11 equipos podrían disputar la jornada. El problema es que muchos de estos clubes tienen encuentros con cuadros en huelga, por lo que si la FPF no suspende la fecha, solo se jugarían tres encuentros, todos el sábado 21 de enero.

Sporting Cristal vs. Cantolao | 3.00 p. m.

Deportivo Garcilaso vs. Carlos A. Mannucci | 5.30 p. m.

César Vallejo vs. Sport Huancayo | 8.00 p. m.

Esta es la programación inicial de la Liga 1

Así sería la jornada 1. Foto: Liga de Fútbol Profesional/Twitter

¿Por qué sucede esto?

El viernes 16 de diciembre de 2022, la FPF obtuvo una medida cautelar en contra de las empresas Media Network Latin American SAC, GOLTV Latin American SAC y Consorcio Fútbol Perú con el objetivo de suspender los efectos de los contratos o cualquier acto jurídico. Esto impide que las compañías emitan los encuentros amistosos y de torneo oficial de los equipos involucrados.