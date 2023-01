FPF se pronuncia tras conferencia de prensa de clubes que decidieron no participar en Liga 1

En medio de los derechos televisivos de la Liga 1-2023, la Federación Peruana del Fútbol (FPF) se pronunció después de la medida tomada por ocho clubes de no participar en la nueva temporada del torneo peruano. Los equipos Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, FBC Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cusco FC y Deportivo Binacional decidieron no jugar la nueva temporada del campeonato local si no se levanta la medida cautelar.

FPF recalca que cuatro equipos sí pueden pasar sus partidos por GolPerú

En su comunicado, el ente menciona que “mantiene su posición firme de respetar que clubes Universitario, Carlos Mannucci, Sport Boys y Municipal transmitan sus partidos de local de Liga 1 a través de la señal de GolPerú”.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente por la FPF, esos acuerdos se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025, debido a que fueron celebrados antes del 2019. Por ello, equipos como Alianza Lima, cuyo contrato con el Consorcio del Fútbol Peruano (CFP) acabó en el 2022, no podría pasar sus duelos por el mencionado canal.

Sobre la medida cautelar a favor de la FPF

“El juzgado que ha concedido la medida cautelar a favor de la FPF y contra Media Networks Latin America, Gol TV Latinoamérica y el CFP, dispone la suspensión de cualquier acto vinculado con los derechos de televisación, propiedad de la FPF, sin su autorización. Por ello, no cabe ninguna interpretación que impida que los operadores autorizados por la FPF realicen las próximas transmisiones que se vienen coordinando para la Liga 1″, indica el comunicado.

FPF hace “llamado a la responsabilidad” a clubes

En lo publicado en sus medios oficiales, la federación “hace un llamado de responsabilidad a todas las instituciones y personas ligadas al fútbol peruano para que el inicio de la Liga 1 del presente año se realice con la legalidad que corresponde y fomentando el correcto desarrollo deportivo de la competición”.

Comunicado de la FPF. Foto: FPF

¿Cuándo debería iniciar la Liga 1-2023?

Mediante un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional emitido el 14 de diciembre del 2022, se informó que el arranque de la nueva temporada de la Liga 1 sería el sábado 21 de enero del 2023, una semana después de la fecha prevista inicialmente. Hasta el momento, la FPF no ha mencionado un posible aplazo del comienzo del torneo.