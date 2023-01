FPF se pronuncia tras conferencia de prensa de clubes que decidieron no participar en Liga 1

En medio de los derechos televisivos de la Liga 1-2023, la Federación Peruana del Fútbol (FPF) se pronunció después de la medida tomada por ocho clubes de no participar en la nueva temporada del torneo peruano. Los equipos Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, FBC Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cusco FC y Deportivo Binacional decidieron no jugar la nueva temporada del campeonato local si no se levanta la medida cautelar.

FPF recalca que cuatro equipos sí pueden pasar sus partidos por GolPerú

En su comunicado, el ente menciona que “mantiene su posición firme de respetar que clubes Universitario, Carlos Mannucci, Sport Boys y Municipal transmitan sus partidos de local de Liga 1 a través de la señal de GolPerú”.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente por la FPF, esos acuerdos se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025, debido a que fueron celebrados antes del 2019. Por ello, equipos como Alianza Lima, cuyo contrato con el Consorcio del Fútbol Peruano acabó en el 2022, no podría pasar sus duelos por el mencionado canal.