[EN VIVO] Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev por Australian Open 2023 TRANSMISIÓN ONLINE

Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev EN VIVO este martes 17 de enero por la primera ronda del Australian Open 2023. El duelo arrancará alrededor de las 11.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Margaret Court Arena. El choque contará con la transmisión por la señales de ESPN 3 y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Varillas vs. Zverev: tabla de puntos

Australian Open 2023 Set 1 Set 2 Set 3 Total Juan Pablo Varillas Alexander Zverev

Varillas vs. Zverev: previa

La primera raqueta peruana clasificó al cuadro principal del Open de Australia por medio del Lucky Loser y disputará su segundo Grand Slam de su carrera tras haber logrado jugar en Roland Garros 2022. Aquella vez, ‘Juanpi’ cayó en la primera ronda ante el canadiense Auger-Alliassime. Ahora, buscará la hazaña ante Sascha, quien ocupa actualmente el puesto 13 del ranking ATP, mientras que nuestro compatriota tiene el puesto 103 del listado mundial. ¿Logrará vencer a Zverev y pasar de fase?

Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev: ficha del partido

Australian Open Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev ¿Cuándo juegan? Martes 17 de enero ¿A qué hora? 11.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Margaret Court Arena ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

¿A qué hora juegan Varillas vs. Zverev?

Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 a. m. (martes 17)

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (martes 17)

¿Dónde ver Varillas vs. Zverev?

Para sintonizar el partido Varillas vs. Zverev deberás acceder a ESPN 3, que llevará el juego del Abierto de Australia a toda Sudamérica. También podrás seguir el duelo de manera online vía Star Plus.

¿Cómo ver Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev?

El recinto que será el escenario del juego entre Juan Pablo Varillas vs. Alexander Zverev será el Margaret Court Arena, complejo inaugurado en 1988 y con capacidad para albergar a 7.500 espectadores.