Barcelona se consagra campeón de la Supercopa de España

Por: Luis Imaña

Con una notoria superioridad en el campo, el Barcelona venció 3-1 al Real Madrid y se consagró como campeón de la Supercopa de España, acabando con su sequía de títulos.

A pesar de que los merengues contaban con un plantel lleno de jugadores con experiencia en estas instancias, los azulgranas sacaron a relucir su hambre de gloria desde el primer minuto.

Los dirigidos por Xavi Hernández marcaron el ritmo del partido desde el arranque y el primer aviso llegó a los 12′ con un remate de Robert Lewandowski que se estrelló en el palo gracias a la gran intervención de Thibaut Courtois bajo los tres palos.

Sin embargo, el Real Madrid no podría aguantar por siempre la ofensiva azulgrana, ya que Gavi recibió a los 33′ un pase de ‘Lewa’ en el corazón del área para poner con un remate cruzado el primer gol del encuentro.

El primer tiempo tendría otra alegría guardada para el Barcelona. A los 45′, Gavi le devolvió el favor a Lewandowski y asistió al polaco para ampliar la diferencia en el marcador. Esto significaba el primer tanto del ‘9′ a los merengues como jugador culé.

El combinado catalán, lejos de bajar la intensidad, siguió atacando al vigente campeón de la Champions en busca de un tanto que lo acerque más al anhelado trofeo y lo consiguió.

A los 69′, Gavi desbordó por la banda izquierda para mandar un centro a Pedri, quien conectó con la zurda de cara al arco, desatando la euforia de todos los hinchas azulgranas en el King Fahd Stadium.

Con una ventaja de 3-0 para el Barza, los merengues se lanzaron al ataque en un desesperado intento por revertir el resultado. Si bien Karim Benzema pudo descontar a los 93′, poco sirvió para evitar la victoria de los culés.

MVP. Gavi fue elegido el mejor jugador de la Supercopa. Foto: EFE

“Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar”, declaró el técnico del Barcelona en conferencia de prensa tras el partido.