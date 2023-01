VER Liverpool vs. Wolves EN VIVO: fecha, hora y canal del partido por la FA Cup

MIRA AQUÍ Liverpool vs. Wolves EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la tercera ronda de la FA Cup 2022-23 este martes 17 de enero. El duelo iniciará a las 2.45 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Recordemos que el pasado sábado 7 de enero, ambos equipos se enfrentaron por esta misma fase y terminaron empatando 2-2 en Anfield. Este resultado obligó a disputarse un segundo duelo, esta vez en el campo de los ‘Lobos’.

Liverpool vs. Wolves: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Wolves ¿Cuándo juegan? Martes 17 de enero ¿A qué hora ver? 2.45 p. m. ¿Dónde juegan? Molineux Stadium ¿En qué canal ver? Star Plus

Liverpool vs. Wolves: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Joe Gomez, Tsimikas; Bajcetic, Milner, Thiago; Salah, Firmino, Gakpo

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Joe Gomez, Tsimikas; Bajcetic, Milner, Thiago; Salah, Firmino, Gakpo Wolves: José Sá; Semedo, Mosquera, Toti, Jonny; Traoré, Nunes, Pedro Neto; Adama Traoré, Guedes, Cunha.

¿A qué hora ver Liverpool vs. Wolves EN VIVO?

El partido Liverpool vs. Wolves EN VIVO por la FA Cup se jugará este martes 17 de enero desde las 2.45 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario, según tu zona de ubicación:

Perú, Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Wolves EN VIVO?

El partido Liverpool vs. Wolves EN VIVO por la tercera ronda de la FA Cup se disputará este martes 17 de enero desde las 2.45 p. m. (hora peruana). El canal encargado de transmitir en Perú y Sudamérica será Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Wolves ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.