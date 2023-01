Melgar vs. Deportivo Pasto EN VIVO: ¿a qué hora inicia la Tarde Rojinegra 2023?

Melgar vs. Deportivo Pasto EN VIVO se juega este domingo 15 a las 2.00 p. m. por la Tarde Rojinegra 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de la UNSA de Arequipa y no tendrá televisación de Gol Perú por los problemas con los derechos de transmisión. No obstante, podrás seguir toda la cobertura ONLINE del encuentro a través de La República Deportes.

Melgar vs. Deportivo Pasto: ficha del partido

Partido Melgar vs. Deportivo Pasto Fecha Domingo 15 de enero Hora 2.00 p. m. Canal La República Deportes Lugar Estadio Monumental de la UNSA

¿A qué hora ver Melgar vs. Deportivo Pasto?

El show previo de músicos y presentación del plantel iniciará a las 12.00 p. m. El compromiso entre Melgar vs. Deportivo Pasto será a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 3.00 p. m

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

Poster oficial de la Tarde Rojinegra. Foto: Melgar/Twitter

¿Dónde ver Melgar vs. Deportivo Pasto?

El partido entre el equipo de Arequipa y el club de Colombia no tendrá transmisión oficial, según lo mencionado por el club rojinegro.

¿Dónde ver Melgar vs. Deportivo Pasto ONLINE?

La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso, en el cual llevará minuto a minuto toda la información del duelo en Arequipa.

¿Dónde juegan Melgar vs. Deportivo Pasto?

El encuentro este la escuadra carlista y el combinado colombiano se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. El recinto fue inaugurado en el 11 de noviembre de 1993 y tiene capacidad para 60.000 espectadores.