[Futbol Libre TV, En Vivo] Partido Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de España

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO se juega este domingo 15 de enero, a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la final de la Supercopa de España. El encuentro se jugará en el King Fahd Stadium y tendrá transmisión de Fútbol Libre TV de manera ONLINE.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs. Barcelona, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 1.00 p. m.

Ecuador, Perú : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Venezuela, Bolivia: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.

España : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Arabia Saudita: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Barcelona?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona por el clásico español será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar, y en México por Sky Sports y Blue To Go.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión de Real Madrid vs. FC Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en Fútbol Libre?

Escribe esta dirección en tu navegador: librefutbol.com. Una vez allí, verás la lista con los compromisos del día. Ubica el que quieras y selecciona uno de los links que saldrán en pantalla.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona por internet gratis?

Para ver Fútbol Libre desde tu celular, puedes descargar la app Fútbol Libre TV, disponible para dispositivos Android con internet. Allí encontrarás los cotejos y las transmisiones que también están disponibles en la web principal.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro entre el cuadro merengue y la escuadra blaugrana se jugará en el King Fahd Stadium, ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita. El recinto fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 68.752 espectadores.