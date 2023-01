Cantona arremete contra Cristiano Ronaldo: “No se da cuenta de que no tiene 25 años”

Duros comentarios. Los últimos meses no fueron de los mejores para Cristiano Ronaldo. Como es conocido, previo al Mundial Qatar 2022, el goleador portugués culminó de la peor manera su etapa en el Manchester United: se enfrentó con el entrenador Erik ten Hag y los directivos. En ese sentido, uno de los que se animó a opinar sobre esta situación fue el exdelantero Éric Catona, quien cuestionó el accionar de ‘CR7′.

El exatacante francés consideró al ‘Comandante’ un veterano y remarcó que, en el tramo final de su carrera, este debería ayudar a los jóvenes.

Cristiano Ronaldo registró dos etapas en el Manchester United. Foto: Infobae

“Hay dos tipos de veteranos: los que quieren jugar todos los partidos porque todavía piensan que tienen 25 años y los que se dan cuenta de que no tienen 25 años y están aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, saben que no jugarán todos los partidos, pero son conscientes de que tendrán su momento”, manifestó en diálogo con Manchester Evening News.

No conforme con sus primeras palabras, Cantona sostuvo que el ahora futbolista de Al-Nassr debería seguir el ejemplo de referentes como Paolo Maldini, Ryan Giggs o Zlatan Ibrahimovic .

“Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace en Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta de que no tiene 25 años. Ya es mayor y no sabe que, en vez de estar descontento por no haber jugado siempre, debería aceptar la situación”, concluyó.

¿Qué edad tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 y actualmente tiene 37 años. A lo largo de su exitoso trayectoria cosecho varios títulos, entre los que destacan 5 Champions League y 1 Eurocopa.

¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo?

Según el portal Transfermarkt, el capitán de la selección de Portugal presenta una cotización de 20 millones de euros.