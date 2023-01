Bruno Fernandes desatado: “No usen mi nombre para atacar a Cristiano Ronaldo”

El derbi de Manchester, el cual se jugó el último sábado 14 de enero, tuvo como ganador al United por 2-1 con goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford. El equipo dirigido por Erik Ten Hag logró remontar el clásico de la ciudad luego de que el City se adelantara en el marcador tras de un cabezazo de Jack Grealish. Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola concedieron dos tantos en contra en dos minutos. Tras el final del partido, el volante portugués declaró para la prensa. En ese contexto, sus palabras fueron interpretadas como un mensaje para Cristiano Ronaldo.

El mediocampista ofensivo se mostró contento por los tres puntos conseguido ante los ciudadanos. Durante aquel momento, tuvo las siguientes declaraciones:

“Ahora estamos jugando como un equipo. Hace algunos meses, algunos jugadores jugaban solos, para sí mismos. Ahora lo hacemos unos para ayudar a los otros”, expresó Bruno Fernandes.

Estas declaraciones tuvieron eco y repercusión en la prensa. El propio jugador tuvo que salir a explicar lo que expresó mediante sus redes sociales.

“Gracias a algunos por publicar exactamente las palabras que dije. Sé que es difícil ver al Manchester United hacerlo bien y no tienen nada que hablar sobre nosotros aparte de buenas cosas! No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano! Cristiano fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y, como he dicho en muchas entrevistas desde el Liverpool, está siendo increíble y actuando como un equipo, podéis ver los resultados de ello. Seguimos!”, publicó el futbolista en una historia de su perfil de Instagram.

La respuesta de Bruno Fernandes sobre las declaraciones que hizo tras el triunfo del United sobre el City. Foto: captura/Instagram

¿Cuándo juega el Manchester United?