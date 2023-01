¿A qué hora juegan River Plate vs. Millonarios EN VIVO por amistoso internacional 2023?

River Plate vs. Millonarios EN VIVO se enfrentan a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (horario argentino) por amistoso internacional de este 2023. El duelo se jugará en el Lockhart Stadium (Florida) con transmisión a cargo de Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato de mejores jugadas minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

River Plate vs. Millonarios HOY 09:32 ¿A qué hora juegan River Plate vs. Millonarios? El duelo está programado para las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia) y 9.30 p. m. (horario argentino). Revisa la hora para el resto de países de la región. Foto: Millonarios FC Costa Rica, México (centro): 6.30 p. m. Colombia, Ecuador y Perú: 7.30 p. m. Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 7.30 p. m. Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m. España: 2.30 a. m. (domingo 15). 09:18 Sigue AQUÍ la gira de River Plate Bienvenidos a la previa del River Plate vs. Millonarios por amistoso internacional de pretemporada 2023. El Millonario y el cuadro embajador disputan su segundo cotejo de práctica previo al inicio de sus ligas locales.