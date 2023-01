VER Arsenal vs. Tottenham EN VIVO: ¿a qué hora juegan el partido por la Premier League?

Arsenal vs. Tottenham EN VIVO se juega, este domingo 15 de enero a las 11.30 a. m. (hora peruana), por la fecha 20 de la Premier League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium y tendrá transmisión de Star Plus. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes realizará una cobertura ONLINE del compromiso.

Arsenal vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Tottenham Fecha Domingo 15 de enero Hora 11.30 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Tottenham Hotspur Stadium

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Tottenham?

El partido entre Arsenal vs. Tottenham se llevará a cabo este sábado 14 de enero a las 11.30 a. m. (hora peruana).

México: 10.30 p. m.

Ecuador, Perú : 11.30 p. m.

: 11.30 p. m. Venezuela, Bolivia: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1.30 p. m.

¿En qué canal ver Arsenal vs. Tottenham?

La transmisión del partido entre Arsenal vs. Tottenham estará a cargo de Star Plus, plataforma de streaming que televisa las más importantes ligas del mundo.

¿Dónde ver Arsenal vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir el Arsenal vs. Tottenham ONLINE GRATIS, entonces deberás conectarte a la web de La República Deportes, en la que te llevaremos todas las incidencias, el minuto a minuto y los goles del compromiso.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Tottenham?

El encuentro se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, Reino Unido. El recinto fue inaugurado en 3 de abril de 2019 y tiene capacidad para 62.850 espectadores.