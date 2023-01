¿Quién es el exjugador de la NBA considerado terrorista en su país y por el que se ofrece medio millón de dólares?

A diferencia del fútbol, los jugadores de la NBA no tienen prohibido hablar de sus posiciones políticas ni creencias. Esto se puede ver reflejado en diversas posturas como el terraplanismo en el caso de Kyrie Irving o los antivacunas como Andrew Wiggins; sin embargo, sí sancionan conductas de carácter antisemita u homófoba , como fue el caso del primer mencionado tras promover una película en contra de la comunidad judía. No obstante, hay un jugador que no ha sido sancionado por la NBA, sino por su propio país tras arremeter contra el presidente y apoyar a la oposición.

¿Quién es este jugador?

Se trata de Enes Kanter, jugador suizo de padres nacidos en Turquía, lugar de donde se encuentra prohibido desde hace años el ingreso. Además, le quitaron la nacionalidad en el 2017 y terminó como apatridia hasta el 2021 que recibió la nacionalidad estadounidense. El 13 de enero de 2023, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan lo ha señalado como el terrorista más buscado del país y ofreció una recompensa de 500.000 euros a quien brinde información por su captura, según informó el diario The Turkish Minute.

¿Qué hizo Kanter para estar en conflicto con Turquía?

En 2016, tras un golpe de estado fallido, llamó al presidente turco “El Hitler del siglo”. Posteriormente, en 2017, durante una pretemporada en Indonesia, su entrenador lo despierta en la noche diciéndole que las autoridades le han señalado que está en el país en una situación irregular y debe abandonarlo. Decide salir inmediatamente del país y en una escala en Rumania le manifiestan que el gobierno turco ha anulado su pasaporte al retirarle la nacionalidad y es arrestado. Ahí el hashtag #FreeEnesKanter (Enes Kanter Libre) se volvió viral hasta que lo dejaron salir a Londres y regresar a Estados Unidos.

Posteriormente, en Turquía lo enjuician y es condenado a 4 años de prisión, aunque nunca se defendió porque no estuvo presente en el juicio. A partir de ahí lo dejaron incomunicado con su familia. En el 2018, el gobierno turco involucra al papá de Kanter, que era profesor universitario, como parte de una organización terrorista. Llegaría el año 2019 y Turquía emite una alerta roja a la Interpol exigiendo la captura de Enes; sin embargo, el senador de Oregon Ron Wyden intercedería por él para evitar mayores problemas.

China se sumaría a los ataques en contra de Kanter debido a que llamaría a Xin Jinping como un “dictador brutal”, mientras expresaba su opinión a favor de la Libertad del Tibet. Uno de los principales objetivos comerciales de la NBA es el país asiático, sin embargo, según el comisionado Adam Silver, Kanter tenía derecho a expresar su opinión. A pesar de ello, no volvería a conseguir un contrato con algún equipo después de ello.

En la actualidad, debido a sus problemas, reside en Washington, donde es protegido junto con su familia por el gobierno norteamericano. Además, cuando recibió la nacionalidad estadounidense, cambió su nombre a Enes Freedom. En el 2022 anunció que fue nominado al Premio Nobel de la Paz.

¿Cuáles fueron sus registros en la NBA?

Kanter jugó 11 temporadas en la NBA pasando por el Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Boston Celtics, en donde disputó 807 partidos entre postemporada y regular. Promedió 10,9 puntos por partido y llegó a las finales de conferencia en el 2016 perdiendo 3-1 la serie contra los Cleveland Cavaliers.